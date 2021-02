¡Es oficial! The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch este año

¡Es oficial! Después de varios rumores y filtraciones, se ha confirmado que el controversial The Legend of Zelda: Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch. Sin duda alguna, una gran forma de experimentar el 35 aniversario de The Legend of Zelda. En esta ocasión los jugadores podrán usar los Joy-Con para imitar los movimientos del Wii, aunque también será posible jugar con controles tradicionales. Este título estará disponible el próximo 16 de julio de 2021.

De igual forma, se han confirmado un par de Joy-Con, los cuales tiene un diseño inspirado en la Espada Maestra y el Escudo de Hyrule. Estos accesorios estarán disponibles el mismo 16 de julio.

Vía: Nintendo Direct