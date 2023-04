Fuentes revelaron que HBO está discutiendo activamente el desarrollo de un nuevo preludio de Game of Thrones sobre la conquista de Westeros por Aegon I Targaryen. Como el proyecto está en sus primeras etapas, actualmente no hay ningún escritor involucrado, aunque las fuentes dicen que la búsqueda está en marcha, ya que HBO está interesada en seguir adelante y llevarlo a producción.

También se dice que el proyecto puede incluir un componente cinematográfico, es decir, que HBO y Warner Bros. producirían una película que luego daría lugar a la serie potencial, aunque los planes siguen siendo inciertos en la actualidad.

La serie contaría la historia de cómo Aegon y sus esposas hermanas, Visenya y Rhaenys, utilizaron su ejército y sus tres dragones para conquistar seis de los siete reinos de Westeros con la excepción de Dorne. Al hacerlo, Aegon I se convirtió en el primer rey de Westeros, el primero en sentarse en el Trono de Hierro y el fundador de la Dinastía Targaryen.

Esos eventos tuvieron lugar aproximadamente 300 años antes de los eventos de Game of Thrones. HBO se negó a comentar. Este sería el último proyecto basado en Westeros en HBO. Tras el éxito mundial de Game of Thrones, el servicio de televisión por cable premium se movilizó para desarrollar una serie de series ambientadas en el mundo creado por el autor George R.R. Martin.

De los numerosos proyectos anunciados a lo largo de los años, el único que ha avanzado hasta la fecha ha sido House of the Dragon. Esa serie estrenó su primera temporada en agosto de 2022, obteniendo una renovación rápida para la temporada 2 menos de una semana después de su lanzamiento. La temporada 2 se encuentra actualmente en producción.

El único otro proyecto de Game of Thrones que filmó alguna escena hasta la fecha fue el piloto abandonado sobre la Larga Noche protagonizado por Naomi Watts. Ese proyecto fue finalmente descartado en 2019, el mismo día en que se dio luz verde a House of the Dragon.

La expansión del mundo de Game of Thrones y la posible conexión con una película no es sorprendente, ya que el espectáculo sigue siendo una de las propiedades intelectuales más valiosas de la biblioteca de Warner Bros. Discovery. Las compañías de medios también han estado trabajando durante algún tiempo en la construcción de universos interconectados de películas y televisión en torno a sus títulos más importantes, siendo el Universo Cinematográfico de Marvel de Disney el ejemplo más destacado. Warner Bros. Discovery también está trabajando actualmente en un reinicio del Universo DC bajo la guía de James Gunn y Peter Safran.

Vía: Variety