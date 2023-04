Executiva revela los planes que HBO tiene para Harry Potter

La serie de películas de Harry Potter fue un gran hit para Warner Bros., pero una vez que el estudio se quedó sin libros que adaptar… bueno, ¿qué podían hacer a continuación? La franquicia de Animales Fantásticos tuvo un comienzo prometedor, pero rápidamente se fue cuesta abajo una vez que el estudio trató de convertirla en una precuela de Harry Potter a gran escala.

Ahora, parece que esa serie de películas ha terminado abruptamente, lo que significa que nunca tendremos la conclusión de una historia que, aunque decepcionante, aún tenía sus buenas cualidades. Sin embargo, el mundo mágico podría muy bien continuar en live-action gracias a HBO Max.

Variety preguntó a la Directora de Series Originales del servicio de streaming, Sarah Aubrey, si los informes de que están haciendo una serie de televisión de Harry Potter son ciertos. Y, si bien ella dijo que no hay nada en “desarrollo activo”, esto suena como si estuvieran considerando varias ideas.

“No hay nada como un fan de Harry Potter, en términos de su interminable apetito por la narración de historias y nuevas formas de interactuar con estos personajes”, comenzó Aubrey. “Así que ya sea una reunión, eventos en vivo o juegos, estamos completamente en pro de crear nuevo contenido para esos fans y pensando en qué hacer a continuación”. “No tenemos una serie en desarrollo activo en este momento. Pero estamos muy metidos en esta franquicia, porque los fans están clamando por más narración de historias.”

Eso no es un no definitivo, y nos hace pensar que algo podría estar en camino. Hay cualquier cantidad de historias que podrían contarse en Hogwarts, el Ministerio de Magia o en cualquier número de ubicaciones y, ya sea que el estudio se dé cuenta o no, no tendrían que tener Harry Potter en el título (o la serie en sí, por cierto). Tendremos que esperar para ver qué sucede con esto, pero ciertamente es emocionante comenzar a pensar en lo que el futuro podría deparar a esta querida franquicia.

Vía: SFF Gazzette