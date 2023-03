Habría juego nuevo de LEGO Harry Potter en planeación

Harry Potter en estos últimos días ha regresado a los reflectores de la cultura pop, y eso se debe justamente por el lanzamiento de Hogwarts Legacy, título que nos permite vivir nuestra propia aventura en el mundo de la magia. Y eso mismo ha hecho que surjan informes que la franquicia tendrá un nuevo lanzamiento por la línea de crossover con los juguetes LEGO.

En un nuevo informe que se compartió hace poco, se informó de algunas cancelaciones sobre videojuegos de la marca, entre ellos uno asociado al mundo de Disney y también DLC’´s que podrían peligrar como el de The Mandalorian. Sin embargo, hay un proyecto en el que están agregando todo el empeño, y se trata justamente de algo relacionado al mago de Inglaterra.

Vale la pena, que los informes dicen que no se trata de una adaptación de la saga de Animales Fantásticos y tampoco del libro epílogo conocido como El Legado Maldito. Sino que sería una especie de compilado de la franquicia, algo similar a lo que se hizo con Star Wars: The Skywalker Saga, una compilación que no es necesariamente una colección.

Hay que considerar que TT Games no ha confirmado esta información de manera pública, por lo que habrá que esperar un poco más para ver si en algún evento grande se anuncia el proyecto. La euforia por la creación de J.K. Rowling ha crecido bastante en los últimos años, siendo así la oportunidad perfecta para llegar al público pequeño con estos característicos juegos.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Suena bastante tentador que Harry Potter regrese a las tendencias, pero ojalá reparen la saga de Animales Fantásticos, pues la última película les quedó terrible. Ya veremos si al final el videojuego se convierte en toda una realidad.