Super Mario Bros. se perfila para romper récords en taquilla

El año 2023 puede tener un nuevo rey de la taquilla. Las últimas previsiones apuntan a que Super Mario Bros. La Película podría llegar a recaudar más de $225 millones de dólares durante su fin de semana de estreno. Según un nuevo informe de seguimiento publicado por Deadline, la película de Illumination podría superar los $125 millones de dólares en los mercados norteamericanos y más de $100 millones de dólares en el extranjero, incluyendo el fin de semana de Pascua.

La película cuenta con un fin de semana extendido que coincide con las vacaciones de primavera, lo que puede llevar a muchas familias al cine. Por ahora, la película de Marvel Ant-Man y la Avispa: Quantumania es considerada el estreno del año, recaudando $225,3 millones de dólares en su debut el mes pasado.

Aunque aún no se sabe si Illumination y Universal seguirán adelante con una secuela de la película, parece que la franquicia tiene un gran futuro si esta previsión de taquilla se mantiene estable. En cualquier caso, Seth Rogen, el actor que pone voz a Donkey Kong en la película de Mario, espera tener un spin-off con su querido personaje de Nintendo.

“Sería divertido. Honestamente lo pasé genial haciéndolo y creo que es un mundo grande, gigantesco, y parece ser algo que la gente está emocionada por ver”, dijo Rogen a principios de este año. “Creo que en la película y en el juego lo único que realmente sabes de Donkey Kong es que lanza barriles y que no le gusta mucho Mario“, añadió. “Esa fue la idea en la que me basé, que él odia a Mario, que tienen una relación adversa, que está molesto con él, que no quiere estar atrapado con él, que desea estar en esta aventura sin él.

Para mí, eso era divertido y era la raíz del personaje y nació de la mitología de los juegos”. Super Mario Bros. La Película se estrena el 5 de abril y dependiendo del cine al que vayas, existen varios artículos promocionales que sin duda vas a querer coleccionar.

Vía: Comicbook