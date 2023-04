Estas fueron las mejores bromas de April Fool’s

Es ese día del año otra vez. En cuanto a los videojuegos, a veces las cosas se llevan a otro nivel cuando una broma resulta ser algo real, y parece que ha sucedido una vez más este año, esta vez con Sega asesinando a Sonic the Hedgehog (en serio) y algunos otros anuncios divertidos.

Por supuesto, esto tiene historia desde aquella legendaria broma en la que la revista EGM compartía el secreto de cómo desbloquear a Sheng Long en Street Fighter II hasta el anuncio este año de la God of War: Definitive Collection.

Estas son las mejores bromas que vimos el fin de semana que se celebró April Fool’s:

Se anunció la remasterización de los juegos de The Legend of Zelda que aparecieron para la consola CD-i de Phillips. Creo que Nintendo, más que remasterizar estos bodrios, prefiere olvidar que alguna vez existieron, esto no va a suceder.

Sega mata a Sonic The Hedgehog:¿Pero quién odia a Sonic? De acuerdo con esta noticia, todo mundo se queja de la existencia del famoso erizo azul y SEGA decidió escuchar a los fans para finalmente darles gusto. Al menos en el videojuego Sonic’s Murder el cual estaría disponible gratis en Steam. Tal vez lo mejor de todo es que fue la propia SEGA quien publicó el trailer del juego.

La mente detrás de Bayonetta, Hideki Kamiya, está de regreso con su último anuncio. En el pasado, algunas de las revelaciones de Platinum en este día se han convertido en lanzamientos reales de juegos más adelante.

En otras palabras, puede que haya un juego real en algún lugar dentro de este último anuncio. Aquí está la falsa conferencia de prensa:

Bebida Edición especial de Metroid Prime llamada Prime Hydration llegará al mercado australiano. El sitio Vooks.net dedicado a noticias de Nintendo, colaboró con un par de YouTubers famosos para anunciar la Prime Hydration Drink. Muy bien armada esta broma.

Lista de logros de Steam para Dolphin el emulador de GameCube que se anunció recientemente estará disponible gratis en la plataforma de Valve.

We’ve read many of your comments regarding the Steam release of Dolphin. And there’s one feature many of you have been asking about…

Prepare yourself for Steam Achievements for Dolphin! Hand-crafted to show off your best emulator skills.https://t.co/wDBiwrZSYL pic.twitter.com/vaSpIJIneB

— Dolphin Emulator (@dolphin@dolphin-emu.org) (@Dolphin_Emu) April 1, 2023