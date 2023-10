Hacen bello tributo a la serie de Pokémon

Hace algunos meses finalmente pasó algo para lo que el mundo no estaba listo, y eso fue justamente la despedida de Ash Ketchum del anime de Pokémon, aventura que comenzó en el ya lejano 1997 en las televisiones japonesas y que se extendió debido a las nuevas generaciones de los monstruos de bolsillo. Y ahora, que también se dio su cierre en occidente, han elaborado un pequeño tributo para despedir al entrenador.

En este video se aprecian las diferentes dificultades por las que ha pasado el personaje que partió con 10 años de edad a cumplir su sueño, donde lo hemos visto al lado de su compañero Pikachu y personajes secundarios que se sumaron a la aventura. Obviamente, no iba a faltar la icónica escena en la que ven en el horizonte a Ho-Oh!, criatura que no veríamos hasta años más tarde en las versiones Gold y Silver.

Aquí lo puedes ver:

Actualmente la serie que tenemos en circulación es la de Pokémon Horizons, la cual cuenta con un grupo de nuevos protagonistas, así como una trama que se desarrolla en la región de Paldea, mapeado que viene directamente de Scarlet y Violet. A pesar de que no ha tenido el mejor recibimiento, se espera que la animación vaya cambiando de personajes, es decir, que no se repita lo que pasó con Ash.

Algo que se debe mencionar, es que los episodios del viaje completo del maestro Pokémon no están en una sola plataforma, ya que están repartidos en varias plataformas de streaming, pero su mayoría se pueden apreciar en la aplicación oficial que se puede bajar en iPhone, hasta en Nintendo Switch. Eso sí, la última batalla y despedida se encuentra en Netflix, para quienes quieran escuchar con doblaje.

Vía: Youtube

Nota del editor: Es posible que otro protagonista del anime de Pokémon no llegue a ser tan icónico como Ash, pero eso no significa que no mereciera un descanso, tal vez es lo mejor para la animación de esta franquicia.