Terminan con ChatGPT los libros de Game of Thrones

Aunque hay personas que piensen los contrario, los libros de Game of Thrones aún no han terminado de escribirse y claramente distribuirse a lo largo del mundo, eso hace que los fans piensen que no habrá forma de tener una conclusión. Eso ha hecho que la comunidad tome la iniciativa y pongan manos a la obra para tener las últimas palabras de canción de hielo y fuego, al menos con un robot de por medio.

Así es, se ha usado al famoso ChatGPT para por fin darle un final ala obra, algo que se ha distribuido por medio de foros como Reddit y obviamente en GitHub, algo que al parecer no le ha parecido a los representantes del autor original George R.R. Martin. Y es que han lanzado una infracción para quienes están involucrados en el asunto, pues se trataría una invasión de los derechos autor de escala grande.

El usuario LiamSwayne está abierto a hablar con quien corresponda para alegrar el problema, dado que no quiere una demanda millonaria de por medio, pues para empezar no intentó lucrar con el proyecto, solo fue para dar un “What If” de lo que pasaría en la historia. Vale la pena mencionar, que se detectaron ciertas inconsistencias en los diálogos por, lo que mejorar esta IA es algo aún a considerar.

En noticias relacionadas a ChatGPT, hace poco se detectó que la disculpa que se ha pedido por el juego fallido de Gollum se ha escrito con esta inteligencia artificial, algo que solo ha hecho a los fans enojarse mucho más con el estudio desarrollador. Para conocer más de esta controversia, te invitamos a dar click en el link que ponemos aquí.

Vía: Winter is Coming

Nota del editor: Yo pensé que esas obras ya se habían terminado, pero es increíble saber que los fans siguen esperando por tener la conclusión. Entonces, la pregunta en cuestión es saber si habrá adaptación algún día a serie de HBO.