Explican ausencia de tecnología Sheikah en Tears of The Kingdom

A pesar de que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom se ha lanzado hace algunos meses, todavía hay ciertas cuestiones que algunos fans se preguntan, la primera se relaciona a si en algún momento tendremos una expansión y DLC. Por su parte, también hay cuestiones narrativas que para algunos no tienen sentido, la más sonada es lo que sucedió con la tecnología Sheikah aparecida en Breath of The Wild.

Afortunadamente, para esta última pregunta ya hay una respuesta o algo parecido, dado que el director del videojuego, Hidemaro Fujibayashi comentó sobre este tema en una entrevista reciente, pero no es una respuesta que realmente vaya a gustar a los seguidores. Y es que solo dice que “simplemente desapareció junto con Ganon la Calamidad”, los ciudadanos de Hyrule fueron testigos, pero nadie sabe por qué pasó.

Aquí la respuesta de Fujibayashi:

La tecnología Sheikah desapareció después de que la Calamidad fuera derrotada. Toda la gente de Hyrule también fue testigo de esto, pero no hay nadie que conozca el mecanismo o la razón por la que desaparecieron, y se considera un misterio. Se cree que desde que desapareció la Calamidad, también desaparecieron pues su papel se había cumplido. De todos modos, es común que ocurran acontecimientos misteriosos y extraños fenómenos en Hyrule. Por lo tanto, la gente simplemente ha asumido la razón detrás de la desaparición que probablemente esté relacionada con la tecnología del Sheikah antigua y parece que no hay nadie que haya tratado de explorar el asunto más a fondo. Las principales civilizaciones en cada juego son completamente diferentes, así que pensamos en el juego basado en conceptos que coinciden con cada una de estas civilizaciones

Eso significa, que realmente no han querido darle tanto énfasis o una lógica a la desaparición de dicha tecnología, sino que una vez más se demuestra que los desarrolladores están enfocados en crear la parte principal del título, el gameplay. Aún así, seguramente los seguidores de la franquicia se van a quedar con un sabor de boca que no es suficiente.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom está disponible en Switch.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Aún con estas vagas declaraciones ya veo que habrá gente elaborando videos de media hora que digan por qué desapareció esa tecnología, entonces puede que a algunos no les guste la respuesta y a otros sí.