Según un informe reciente, Daedalic Entertainment, el desarrollador detrás del infame juego Lord of the Rings: Gollum, ha afirmado que la disculpa fue generada por el editor de texto que utiliza inteligencia artificial conocido como ChatGPT. Este informe también afirma que los desarrolladores no tenían conocimiento de que se había escrito esta disculpa y que fue una decisión de su editor, Nacon. Además, los empleados de Daedalic Entertainment también detallaron lo que salió mal durante el desarrollo de Lord of the Rings: Gollum.

A principios de este año, el juego con licencia se lanzó con una respuesta negativa abrumadora, evidenciado por cómo Lord of the Rings: Gollum se convirtió en uno de los juegos peor calificados de 2023. Varios críticos y fanáticos han citado los problemas técnicos del juego como los principales factores de esta recepción negativa, agravados por la jugabilidad que muchos encontraron derivativa y poco interesante. Los gráficos tampoco fueron un gran punto de venta, al igual que su narrativa no resultó convincente para muchos. Como resultado, el juego no logró cumplir las expectativas de muchas personas, y los jugadores quedaron impresionados negativamente con el gran juego con licencia.

Recientemente, los desarrolladores han hablado sobre el problemático desarrollo y la fuente de los problemas que enfrentó el equipo. Empleados anónimos de Daedalic Entertainment fueron entrevistados por el medio de juegos alemán GameTwo, y algunos discutieron sobre la relación entre los desarrolladores y su editor, Nacon. Uno de los temas que se mencionó fue la disculpa sobre el lanzamiento problemático de Gollum que se publicó en la cuenta oficial de Twitter del juego.

Según Daedalic, esta disculpa fue escrita utilizando el software ChatGPT, del cual el desarrollador no tenía conocimiento de su redacción o contenido antes de su publicación, y afirma que todo fue manejado por Nacon. En cuanto a la disculpa hecha por Lord of the Rings: Gollum, muchos jugadores afirmaron que la revelación de que Nacon había utilizado ChatGPT para generarla fue la razón por la que parecía poco comprometida e insincera. El mayor indicador en retrospectiva de que esta disculpa se escribió sin supervisión fue la falta de ortografía en el título del juego, refiriéndose a él como Lord of the Ring: Gollum en la publicación.

El presupuesto de desarrollo promedio de un juego AAA en 2023 suele estar alrededor de 50-300 millones de dólares, mientras que el presupuesto de Gollum fue más modesto, de 15 millones de euros. Según un ex diseñador senior, esta falta de fondos y tiempo fue un factor importante para que el juego se lanzara en el estado en que estaba. Los desarrolladores explicaron cómo muchas características tuvieron que reducirse debido a esto, como una escena que se limitó a mostrar a Gollum escuchando a dos personajes principales, ya que no tenían tiempo para animar a los personajes. Con este informe, es posible que se atribuya más culpa al editor del juego, Nacon, en lugar de a los desarrolladores.

Lord of the Rings: Gollum está disponible para PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbox Series X/S, con una versión para Switch que llegará en una fecha posterior.

Vía: Game Rant

Nota del editor: Este juego es horrible tan solo de verlo. Hay un relajo con las licencias de Lord of the Rings que a la larga va a dañar la reputación de la obra y no se han dado cuenta o no les importa con tal de generar dinero con ella. El que la disculpa se haya escrito con ChatGPT solo refleja el nivel de compromiso que tuvieron con el juego y la importancia que le dan a su audiencia.