Desarrolladores de Gollum tendrán un triste destino

Hace algunas semanas se lanzó uno de los videojuegos peores calificados del año, The Lord of The Rings: Gollum, título que no cumplió de ninguna manera, ya sea en jugabilidad, gráficos, historia o tributo a El Señor de los Anillos. Por esa razón, sus desarrolladores, Daedalic Entertainment, han decidido retirarse de la parte de creación de nuevos títulos.

Según un informe de la revista de noticias GamesWirtschaft, Daedalic dijo que 25 personas de su equipo de más de 90 se han visto afectados, diciendo que fue una “decisión difícil” pero que marcará un nuevo comienzo. En un correo electrónico, un representante dijo que todavía llegarán ocho “lanzamientos prometedores” en este año fiscal, aunque no se especificó si son desarrollados por el estudio o por alguien más.

Aquí su cita:

Aunque El Señor de los Anillos: Gollum no estuvo a la altura de las expectativas que teníamos para el juego, estamos muy agradecidos por la oportunidad y la experiencia de aprendizaje que nos brindó. Es un descanso difícil, pero también un nuevo comienzo en la ya larga historia de Daedalic Entertainment. Valoramos mucho a todos y cada uno de los miembros de nuestro equipo y es importante para nosotros que la transición vaya lo mejor posible. Por lo tanto, ayudaremos a nuestros ex empleados a encontrar nuevas oportunidades dentro de nuestra red.

Vale la pena mencionar, que no es el fin definitivo de la empresa, sino que ahora se van a dedicar únicamente a la publicación de títulos. Por lo que ahora solo tendrán estudios de desarrollo a su cargo. Proyectos como Surviving Deponia se pasarán a equipos diferentes, y eso significa que no quedan descartados, solamente habrá un pequeño retraso mientras se adaptan.

Vía: Kotaku

Nota del editor: Es un poco triste, sobre todo para los usuarios que tendrán que dejar el empleo para dedicarse a otra cosa. Al menos, algunos de ellos serán reasignados y conservarán la estabilidad económica.