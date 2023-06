Llega juego copia de The Last of Us a Nintendo Switch

No, no dice The Last of Us y no, no es Ellie. Es una descarada copia del título exclusivo para PlayStation que llegó hoy a la eShop de Nintendo Switch y que lleva por título The Last Hope: Dead Zone Survival con una tipografía y un acomodo de letras en el título que con toda la intención busca engañar a los jugadores.

El juego trata de un soldado, un padre, una esperanza… (así dice el tráiler) que envían al futuro para prevenir una catástrofe zombie, ¿cómo? A mí no me volteen a ver, yo no tengo la respuesta, la trama de este juego es tan ridícula como los gráficos, los ambientes y el hecho de que haya una adolescente idéntica a Ellie que se llama Eve. Este juego es tan malo que es hilarante, así que les voy a dejar el tráiler para que lo vean por ustedes mismos.

La única razón para comprar este juego debe ser el morbo por ver lo ridículo y distante que es de The Last of Us. Ríanse un rato si quieren ahora que el juego tiene 88% de descuento en la eShop y que estará vigente hasta el próximo 13 de julio. The Last Hope ocupa 2.4 GB de memoria.

Vía: Nintenderos

Nota del editor: Esto sí me molesta, la verdad. No entiendo el objetivo, no es como que un padre de familia confundido va a comprarle este juego a su hijo que quiere jugar The Last of Us… el cual es un juego con clasificación M para mayores de 17 años, muchos padres en la actualidad fueron gamers, entonces… ¿a quién quieren engañar? ¿cuál es el objetivo? Este misterio es mejor que la trama que The Last Hope.