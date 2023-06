Los costos individuales de desarrollo de The Last of Us Part II y Horizon Forbidden West de PlayStation fueron superiores a los 200 millones de dólares. Un nuevo documento de Sony revelado durante el juicio Microsoft vs. FTC no fue debidamente redactado, lo que a su vez muestra cuánto cuesta crear una exclusiva de PlayStation de triple A. Es probable que los números para otros estudios de esta categoría, como Microsoft y EA, se encuentren en una posición presupuestaria similar.

The Last of Us Part II de Naughty Dog se lanzó en 2020 para PlayStation 4 y costó 220 millones de dólares. Según informes, el desarrollo llevó 70 meses (casi seis años), habiendo comenzado en 2014, un año después del lanzamiento del primer The Last of Us.

Mientras tanto, Horizon Forbidden West de Guerrilla Games costó 212 millones de dólares durante su período de desarrollo de cinco años. El documento de Sony señala que el juego tiene “cerca de” 9 millones de jugadores en PlayStation después de su lanzamiento a principios de 2022 en PS4 y PlayStation 5.

Sin embargo, se señala que al menos un tercio de la cifra de jugadores de Forbidden West probablemente se debe a su debut en PlayStation Plus en febrero. En mayo, Sony reveló que el título vendió 8.4 millones de copias.

Se menciona que The Last of Us Part II sigue siendo “rentable”, pero no se dio un veredicto similar para Forbidden West. El presupuesto de desarrollo de ambos juegos es notable, ya que los juegos first party de PlayStation son claramente costosos de producir. Varios de ellos incluso contratan actores de renombre como Jeffrey Wright (Last of Us Part II) y Richard Schiff (God of War Ragnarok).

El prestigio cinematográfico de PlayStation ha convertido a casi todas sus exclusivas en algo importante por sí mismas, de una manera diferente a las series enfocadas en la familia de Nintendo o la alineación similar a Netflix de Microsoft. Y estos números pueden ayudar a revelar por qué PlayStation decidió cobrar 70 dólares por las exclusivas cuando se lanzó la PS5.

Dicho esto, este enfoque también tiene algunas desventajas para PlayStation, principalmente en cuanto al presupuesto. En 2021, un informe de Bloomberg reveló que varios desarrolladores de estos estudios de primera parte admitieron que sienten que hacer estos juegos se está volviendo cada vez más difícil de manejar.

Ten en cuenta que esto se refiere a dos títulos asociados a dos grandes franquicias de PlayStation. Otras series first party, como God of War de Sony Santa Monica y Spider-Man de Insomniac (y también Ratchet & Clank), probablemente tengan presupuestos para sus nuevas entregas en el mismo rango de más de 200 millones de dólares.

Vía: Game Developer

Nota del editor: A veces pienso cuánto cuestan los videojuegos vs. cuánto duran y me deprimo… un poquito nadamás, pero los sigo comprando :V