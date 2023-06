Se anuncia miniserie animada de Overwatch 2

Overwatch está tratando de retomar su popularidad generada en el 2016, dado que poco a poco se van implementando algunos cambios que los fanáticos han aceptado en la secuela que llegó el año pasado como free to play. Y ahora, para tratar de reparar el error de cancelar el modo historia, se estará lanzando una serie animada centrada en los personajes.

Overwatch Genesis es una miniserie de tres partes que comienza el 6 de julio con el primer episodio llamado Dawn .Tendrá una duración de poco más de 5 minutos y estará disponible en YouTube el 6 de julio. De momento no se ha confirmado si planean hacerla un poco más larga, pero los usuarios podrán ver a sus personajes favoritos de la obra con algo más de trasfondo.

Aquí su tráiler:

It was a technological golden age. Until it wasn’t.

Introducing GENESIS, an Overwatch mini-series.

Part one of three premieres July 6 ✨

▶️ https://t.co/70n9GGgIOx pic.twitter.com/lGeRIaoEfF

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 30, 2023