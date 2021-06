Grant Kirkhope sí está trabajando en el soundtrack de Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Uno de los elementos fundamentales del original Mario + Rabbids fue el soundtrack, el cual estuvo a cargo de Grant Kirkhope, quien ha confirmado que también está trabajando en Sparks of Hope.

Después de que Kirkhope, quien ha trabajado en juegos como Banjo Kazooie y Donkey Kong 64, nos proporcionó uno de los mejores soundtracks de su carrera en Mario + Rabbids: Kingdom Battle, parece que con Sparks of Hope veremos algo mejor. Esto fue lo que comentó:

and yes I am scoring Mario + Rabbids Sparks of Hope! I had to request that @DavideSoliani would not be allowed to be a Diva like last time but alas he's already started!🤣

— Grant Kirkhope (@grantkirkhope) June 12, 2021