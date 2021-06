Niantic ya trabaja en un nuevo juego de AR llamado Transformers: Heavy Metal

Desde el año pasado, Niantic, autores de Pokémon GO y Wizards Unite, dieron a conocer que ya se encontraban trabajando en múltiples juegos para celulares y uno de ellos finalmente ha sido revelado. Estamos hablando de Transformers: Heavy Metal, otra experiencia de realidad aumentada para celulares que está prevista para estrenarse este 2021.

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Niantic y Hasbro han estado en pláticas por casi ocho años respecto a este nuevo juego. John Hanke, director ejecutivo de Niantic, comentó lo siguiente:

“Es casi como si Transformers estuviera hecha para la realidad aumentada. No son batallas en planetas distantes. Son robots gigantes que llegan a la Tierra y tienen peleas a mitad de Los Ángeles. Para nosotros, tener robots gigantes caminando por el mundo es una oportunidad que no podemos desperdiciar.”

Julie Ask, analista de Forrester, dijo que los jugadores no están interesados en la realidad aumentada, sino en lo que la realidad aumentada puede hacer por ellos. Como tal, Niantic tuvo un importante reto por delante y no solo en el apartado técnico, sino que también debían encontrar la manera de mantener a los usuarios conectados e interesados con el proyecto.

Transformers: Heavy Metal está programado para lanzarse este año en dispositivos móviles.

Fuente: Bloomberg