Gerente de Burger King México insulta a un cliente

El pasado 28 de mayo se celebró el Día de la Hamburguesa, por lo que múltiples establecimientos de comedia en México tuvieron promociones que todos aprovecharon. Desde descuentos, pasando por combos adicionales, hasta comida gratis. Uno de los lugares que se unieron a este evento fue Burger King, pero un usuario, en lugar de obtener una hamburguesa gratis, recibió un insulto por parte del gerente de la sucursal.

Por medio de TikTok, el usuario conocido como pablo_carnitas, compartió un video en donde nos muestra cómo trató de aplicar los cupos de hamburguesas gratuitas en una sucursal de Burger King en Querétaro, México. Sin embargo, el general del lugar lo llamó “muerto de hambre”, tras señalar que para comer gratis estaban los bancos de comida.

El usuario de TikTok ha señalado que al hacer su pedido y mostrarle el cupón del combo a la cajera, le apareció otro cupón para una hamburguesa gratis. Debido a la inesperada aparición del cupón, no sabía si podía hacerlo válido en ese momento o no, por lo que la cajera llamó al gerente para obtener una respuesta clara. Sin embargo, en lugar de brindar una respuesta, le mencionó: “sabes que aquí no regalamos hamburguesas, ¿verdad?”, comentario que estaba fuera de lugar considerando las promociones por el Día de la Hamburguesa.

Si bien el video se ha viralizado en redes sociales, por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Burger King México respecto a la actitud del gerente de la sucursal. En temas relacionados, te contamos sobre todas las ofertas en México si votas el fin de semana.

Nota del Autor:

Este tipo de actitudes son innecesarias. No es culpa del usuario hacer uso de los cupones oficiales. En ningún momento se trató de engañar a la cajera o algo por el estilo. Esto demuestra que hay gente en posiciones en las que no deberían estar.

Vía: pablo_carnitas