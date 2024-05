Fans de PlayStation no están contentos con el State of Play

El día de ayer se llevó a una nueva presentación de State of Play, en la cual vimos algunos títulos llamativos como lo pueden ser Concorde, Astro Bot, Monster Hunter Wilds y algunos más que se mostraron para el deleite de los espectadores que buscaban anuncios de gran calibre. Eso ha llevado a dos vertientes, con personas que han agradecido lo que se puso en pantalla por parte de PlayStation, y otros fans que se han decepcionado bastante por la falta de algo que les llame la atención totalmente.

A pesar de que cerraron con dos juegos que gustaron a nivel general, para varios jugadores se sintió bastante mediocre la presentación lanzada por la marca, dado que vimos muchos juegos que ya se habían presentado y sus avances no fueron casi nada impresionantes. A eso se agrega mucho el foco en Concorde, segmento que se llevó un terció de la presentación de 30 minutos, además volvieron a mostrar contenido que pudo ponerse en simples tweets como God of War Ragnarok en PC y el remaster de Until Dawn.

Claro, la marca ya había dejado claro que grandes lanzamientos no iban a llegar este año por parte de sus estudios AAA, pero es un poco lamentable que no haya de menos tres juegos pequeños preparados para los siguientes meses, uno ya lo tenemos, Astro Bot, pero faltaron cosas como Loco Roco, Fat Princess, entre otros que puedan gustar a la gente. De hecho, es momento de que pongan a Media Molecule con otro Little Big Planet, después de todo ya cerraron los servidores de la tercera parte hace algunas semanas.

Acá la descripción de las presentaciones:

State of Play es una serie de presentaciones en video organizadas por Sony Interactive Entertainment para proporcionar actualizaciones sobre juegos de PlayStation. Similar a los Nintendo Direct o Xbox Showcase, estas transmisiones se enfocan en anuncios de nuevos títulos, avances, actualizaciones de juegos existentes y noticias relacionadas con la plataforma PlayStation. Aquí te doy un resumen detallado sobre qué es y qué implica State of Play: Es una herramienta crucial para Sony Interactive Entertainment para mantener a la comunidad de PlayStation informada y entusiasmada sobre las novedades en su plataforma. Es una forma directa y eficiente de comunicarse con los jugadores y proporcionarles información de primera mano sobre lo que pueden esperar en el futuro cercano.

Por ahora no hay anuncios de nuevos eventos para el futuro, hay rumores de un Showcase para septiembre.

Vía: Push Square

Nota del autor: Definitivamente no fue el mejor evento de la vida, pero al menos tuvimos lo de Astro Bot, y de Monster Hunter aún faltan muchos meses para jugarlo, habrá que esperar.