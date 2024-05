Xbox publicará el siguiente juego de Toys For Bob

Toy For Bob ha vivido en una montaña rusa de emociones en los últimos años. Después del fantástico trabajo que hicieron con Crash Bandicoot y Spyro the Dragon, tuvieron que trabajar en skins para Overwatch. Cuando todo parecía indicar que el estudio iba a cerrar sus puertas, se dio a conocer que se habían convertido en un estudio independiente. Ahora, se ha revelado que ya están trabajando en un nuevo juego, el cual será publicado por Xbox.

Por medio de un comunicado oficial, Toys For Bob ha revelado que han establecido una unión con Xbox, quienes se encargarán de publicar el nuevo proyecto del estudio. Sin embargo, este título aún está lejos de llegar a nuestras manos. Esto fue lo que se comentó al respecto:

We're excited to announce that we'll be partnering with @Xbox to publish our next new game. We're still very early in development, so you might not hear from us for a bit – but know that we're working hard on an experience we're so sooo inspired about! Can't wait to share more 💜 pic.twitter.com/6EqrQbabpv

— Toys For Bob (@ToysForBob) May 31, 2024