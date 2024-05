Así reaccionó el público a Concord y Astro Bot

El día de ayer, durante el State of Play, tuvimos el primer vistazo oficial a Concord y Astro Bot, dos proyectos en extremos completamente diferentes. Durante las últimas horas, los fans han dejado en claro cuál es el título que más les agrado, puesto que la recepción del nuevo juego de Team Asobi ha gozado de comentarios positivos, pero no se puede decir lo mismo del primer trabajo de Firewalk.

Actualmente, el tráiler de revelación de Astro Bot cuenta con 27 mil likes, una recepción 99% positiva. Sin embargo, el gameplay de Concord apenas y ha alcanzado los tres mil likes en YouTube, una recepción positiva solo del 18%. Si bien el avance cinemático de este juego ha gozado de un mayor éxito, estos números dejan en claro que la comunidad no está contenta con Firewalk.

Concord en un multiplayer en línea muy similar a Overwatch, y es uno de los tanto juegos como servicio en los que PlayStation está trabajando. Por su parte, Astro Bot es un plataformero de un solo jugador que le rinde honor al legado de PlayStation. Estas son propuestas completamente diferentes que demuestra el interés del público en estos momentos.

Después de fracasos como Suicide Squad: Kill the Justice League, la comunidad no tiene interés por otro juego como servicio, especialmente uno que luce idéntico a Overwatch en un año en donde Marvel Rivals, otro trabajo similar a Overwatch, llegará al PlayStation 5. Por su parte, Astro Bot es una experiencia a la que no necesitas invertirle más dinero, y el primer avance de este título nos muestra ideas originales que se combinan a la perfección con elementos clásicos de la serie.

Claro, tenemos que esperar al lanzamiento oficial de estos juegos para ver en realidad cuáles son los intereses del público. Si al final del día Concord logra ser un mayor éxito que Astro Bot, PlayStation continuará por el camino de los juegos como servicio, en lugar de darle un mayor espacio a experiencias más pequeñas. En temas relacionados, puedes conocer más sobre Concord aquí. De igual forma, esto es lo que necesitas saber sobre el nuevo Astro Bot.

Nota del Autor:

La gente que no está feliz con Concord y feliz con Astro Bot debe votar con su cartera. Al igual que muchos, me gustó mucho más Astro Bot. El trabajo de Team Asobi luce muy interesante, y parece que será una de las experiencias más divertidas del año.

Vía: VGC