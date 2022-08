Durante las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones, George R.R. Martin, autor de los libros de A Song of Ice and Fire, estuvo fuertemente involucrado en la producción y los guiones de la serie. Sin embargo, una vez que HBO terminó el material de los libros, el papel de Martin se redujo sustancialmente, y el escritor ha revelado qué sucedió durante el final del show.

En una entrevista con The New York Times, esto por el próximo estreno de House of the Dragon, Martin reveló que durante la quinta y sexta temporada, su participación fue mínima, pero una vez que las últimas dos llegaron a HBO, ya no tenía alguna opinión en el producto final. Esto fue lo que comentó:

“En las temporadas 5 y 6, y ciertamente en la 7 y 8, estaba bastante fuera del circuito”.

Durante la quinta y sexta temporada, Martin proporcionó una serie de notas y bocetos de Wind of Winter, el próximo libro en la serie, para ayudar a darle una forma a la historia. Sin embargo, para las últimas dos temporadas, lo único que ofreció el autor a la producción fue una guía bastante vaga sobre el final de los eventos.

Afortunadamente, este no será el caso de House of the Dragon, en donde Martin tiene una mayor participación, y aquí sí existe un material con un final. Aunque tendrá sus diferencias, la serie toma nota de Fire & Blood, libro escrito por Martin en donde se describe la extensa historia de los Targaryen.

House of the Dragon se estrenará en HBO y HBO Max el próximo 21 de agosto de 2022. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de esta serie. De igual forma, Martin habla sobre lo que podemos esperar del show.

Nota del Editor:

Es cierto que la participación de Martin hizo que muchos elementos de las primeras cuatro temporadas de Game of Thrones fueran especiales, pero el tiempo al final del día dictó el rumbo del show. Con House of the Dragon, el autor y HBO tienen la oportunidad de ofrecer una experiencia completa que vale mucho la pena.

Vía: Comicbook