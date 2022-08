Han pasado siete años desde que se anunció que Five Nights at Freddy’s tendría su propia película. Aunque por el momento sigue sin haber una clara fecha de estreno, o detalles sobre los actores involucrados, recientemente se compartió una imagen que deja en claro que esta producción sigue en marcha.

Después de años de conflictos, los derechos de Five Nights at Freddy’s llegaron a las manos de Blumhouse Productions, casa productora que se ha ganado el corazón de muchos cinéfilos gracias a sus películas de terror de bajo presupuesto. De esta forma, Jason Blum, CEO de esta compañía, recientemente compartió una imagen de la pre-producción de esta cinta.

It's great to be working with Jim Henson's Creature Shop. Their experience and expertise with animatronics is absolutely killer! @blumhouse pic.twitter.com/T81BguWJ69

— Jason Blum (@jason_blum) August 9, 2022