Creador de Five Nights at Freddy’s se retira tras controversia por donaciones políticas

Scott Cawthon, el creador de la franquicia Five Nights at Freddy’s, anunció su retiro el día de hoy después de involucrarse en una fuerte polémica al realizar múltiples donaciones políticas a candidatos Republicanos en los Estados Unidos, incluyendo Donald Trump.

En el sitio de ScottGames, Cawthon esribió lo siguiente:

Posteriormente, agradeció a la comunidad de Five Nights at Freddy’s:

Tras la controversia por estas donaciones políticas, Cawthon respondió con las siguientes declaraciones:

“Si seré cancelado, seré cancelado. No hago esto por el dinero; lo hago porque me gusta. Si la gente piensa que hago más mal que bien, entonces tal vez sea buena idea que me cancelen y me retire. Lo acepto.”