Con cada nueva acusación en contra de Ezra Miller, los fans pierden más y más la fe en el actor. De esta forma, muchos han señalado que Grant Gustin, quien ha interpretado a Flash en la serie de The CW, debería ser el encargado de este papel en la pantalla grande, dejando a Miller fuera por completo.

Recientemente, un nuevo reporte señaló que Warner Bros. Discovery está considerando la cancelación por completo de The Flash. En respuesta, muchos fans han señalado que Miller debería ser sustituido por Gustin. El actor ha pasado casi una década interpretando a este personaje y, para el gusto de muchos, se ha mantenido alejado de las cárceles, las sectas y cualquier otra locura que el miembro del DCEU ha hecho.

OK, so, Ezra Miller is now being Charged with several felonies. Including breaking & entering and Battery in Hawaii.

Meanwhile, Grant Gustin has played Barry Allen for 9 years, and has no felonies, and no allegations of misconduct.

Great work, Warner. pic.twitter.com/X3N3qkXZEi

— Captain Nemo (@asinneryes) August 11, 2022