Genial ilustración convierte a Tom Holland en Naruto Uzumaki

Tom Holland ha estado muy ocupado últimamente, con películas como Uncharted y Spider-Man: No Way Home debutando próximamente, además de todos los proyectos de menor perfil en los que ha trabajado. Pero, ¿te imaginas cómo sería un live-action de Naruto con Holland en el papel estelar? Bueno, gracias a esta genial ilustración ya no tienes que imaginarlo.

Vía Reddit, el artista digital llamado gingpo ha compartido un fanart que imagina cómo se vería Holland si alguna vez interpretara a Naruto Uzumaki, y el resultado ciertamente es interesante.

No sabemos si Holland en realidad sea fan de este anime, o de cualquier otro en general, pero la verdad es que no quedaría tan mal como uno podría llegar a pensar.

Recordemos que la película de Uncharted estaba pensada para estrenarse este año, pero tras un fuerte retraso, deberemos esperar hasta 2022 para verla.

Fuente: gingpo