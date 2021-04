Aparentemente, Xbox Game Pass ya cuenta con 23 millones de suscriptores

En meses recientes, Xbox Game Pass ha estado ofreciendo increíbles juegos para sus suscriptores, y como consecuencia, su base de usuarios ha crecido considerablemente. De hecho, se dice que ya cuenta con 23 millones de suscriptores, o al menos así lo asegura un confiable insider.

Jez Corden, uno de los insiders más confiables del medio, compartió esta cifra en Twitter. Dicho crecimiento seguramente tiene que ver con juegos como Outriders y MLB The Show 21, que llegan día uno a Game Pass. No solo eso, sino que Xbox Cloud Gaming también ha recibido mucho soporte por parte de Microsoft últimamente, con la llegada de muchos juegos al servicio, además de que ya está siendo distribuido a PC y iOS.

Benji-Sales, otro conocido analista de la industria, menciona que el servicio ha aumentado sus suscriptores por cinco millones desde enero, cuando en ese entonces tenía 18 millones. Conforme pase el año, seguramente veremos otro masivo incremento cuando juegos como Halo Infinite y Psychonauts 2 lleguen al servicio.

Looks like Game Pass Subscribers have risen to 23 million

It was at 18 million in January. That would be over 5 million new subscribers is only around 3 months

This service is going to be enormous very quickly. Just imagine when things like Halo, Starfield, etc start hitting https://t.co/LaZYXQoxIc

