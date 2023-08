Gana concurso de combos de Smash Bros. 64 con su pie

Un jugador de Super Smash Bros. recientemente logró realizar un combo que absolutamente debe ser vista para ser creída, y todo con un poco de ayuda de sus pies. Todo sucedió en el Super Smash Con 2023, que tuvo lugar este fin de semana pasado. Huntsman, uno de los mejores jugadores de Fox en Smash Bros 64, logró obtener una puntuación perfecta durante el concurso de combos de Smash Bros 64 usando a Yoshi, Samus y sus pies. Aquí tienes una descripción de cómo ocurrió todo.

Lo primero que hace es colocar tres minas de proximidad en el lado derecho del escenario: dos en la estructura verde y una en la parte inferior izquierda de la plataforma.

A continuación, Huntsman invoca un abanico. La combinación de malabares que utiliza parece ser un adelante + aire, un tilt hacia arriba, dos aires hacia arriba con caídas rápidas, un aire hacia atrás y un aire neutro. Después de eso, lanza el abanico al objetivo.

Luego, Huntsman los atrapa en el aire con un pique adelante + aire, lo que los envía hacia abajo sobre la primera mina de proximidad y los lanza hacia la segunda mina de proximidad. Mientras todo esto ocurre, él aterriza en una plataforma y sincroniza perfectamente un lanzamiento para atraparlos cuando rebotan en la estructura verde.

Tan pronto como aterriza el lanzamiento, usa su pie para hacer que Samus realice un doble salto y dispare su disparo cargado.

Finalmente, sincroniza perfectamente la liberación del lanzamiento y ralentiza rápidamente el tiempo en el modo de entrenamiento al 1/4, y se dirige a la mesa de comentarios para ver cómo el disparo cargado parece fallar, pero en realidad impacta cuando empiezan a caer de nuevo.

