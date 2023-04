Frank O’Connor abandona 343 Industries

Frank O’Connor, otro veterano de la franquicia Halo de Microsoft, abandonó 343 Industries. Su perfil de LinkedIn muestra que ha dejado el estudio que ayudó a fundar en algún momento de este mes. O’Connor ha estado en Halo desde que la serie de disparos se originó en Bungie.

Mientras estaba en Bungie, fue originalmente un administrador de la comunidad para los primeros tres juegos de Halo y sus dos spin-offs, Halo: Reach y Halo 3: ODST. Más tarde se unió a 343 como su director para la franquicia. Como director de la franquicia, ayudó a desarrollar la serie desde Halo 4 en adelante.

Esto incluyó asegurarse de que varios juegos se alinearan entre sí desde el punto de vista de la historia, y desarrollar diferentes partes del universo tal como se ve en medios expandidos como el programa de televisión (del cual fue productor ejecutivo) y libros.

Parte de su trabajo al principio también involucró traer desarrolladores que eran indiferentes (o activamente no les gustaba) a Halo, y obtener su perspectiva sobre lo que funcionaba o no. Al momento de escribir esto, la posición más reciente de O’Connor lo lista como el director creativo de la franquicia para un estudio actualmente no divulgado.

La partida de O’Connor, marca la salida de otro desarrollador de alto perfil. La semana pasada, el director de Halo Infinite, Joe Staten, anunció que abandonaba completamente a Microsoft y desde entonces se unió a Netflix Games.

Otras salidas de grandes nombres incluyen a la fundadora del estudio, Bonnie Ross, el director de multijugador Tom French y varios más. Al momento de escribir esto, Microsoft u O’Connor aún no han confirmado oficialmente su partida.

Microsoft confirmó a Stephen Totilo de Axios que Frank O’Connor ha dejado la empresa. En su breve declaración, el fabricante de Xbox le agradeció “por sus numerosas contribuciones a la franquicia Halo y le deseó lo mejor en el futuro”.

