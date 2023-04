Pokémon Scarlet y Violet tendrán nueva criatura legendaria

Como ya se sabe, dentro de algunos meses más serán lanzados los DLC oficiales para las nuevas versiones de Pokémon, Scarlet y Violet, esto supone que habrá nuevas criaturas por descubrir en el área denominada como Zero. Dentro de todo también se espera que lleguen seres legendarios, y justo hace pocas horas se ha revelado de quién se trata.

En una nueva publicación, The Pokémon Company confirmó a Terapagos, criatura que por ahora no tiene un tipo definido, pero que por sus colores podría entrar en veneno o hasta dragón. Vale la pena mencionar, que ese ya apareció en el primer episodio del anime nuevo, por lo que digamos no es la gran novedad para quien es fanático acérrimo de la franquicia.

¡Pokémon recién descubierto en El tesoro oculto del Área Cero para Pokémon Escarlata o Pokémon Púrpura! Su aura resplandeciente recuerda mucho al Pokémon legendario Terapagos, pero tanto su nombre como su origen están rodeados de misterio. ❤️💜 #PokemonEscarlataPurpura pic.twitter.com/vyTMaeERxL — Pokémon España (@Pokemon_ES_ESP) April 17, 2023

A diferencia de con juegos pasados, no habrá exclusividades en cuanto a disponibilidad del Pokémon legendario, por lo que quien tenga cualquier versión podrá capturarlo sin ningún tipo de problema. Sin embargo, todavía no hay ninguna fecha confirmada para el lanzamiento oficial, sólo queda en el aire que se podrá jugar en algún punto del otoño.

Esta es la sinopsis oficial del DLC:

¡The Hidden Treasure of Area Zero para Pokémon Scarlet o Pokémon Violet llegará próximamente! Con este contenido descargable podrás seguir disfrutando de esta aventura y ahondar todavía más en el mundo de Pokémon Scarlet y Pokémon Violet. The Hidden Treasure of Area Zero incluye el Lote de uniformes nuevos, que contiene ropa nueva que podrás usar inmediatamente en tu partida de Pokémon Scarlet o Pokémon Violet, y las dos expansiones: Part 1: The Teal Mask y Part 2: The Indigo Disk. Se trata de dos partes que acaban conectándose para contar una historia.​​​

Recuerda que estos juegos de Pokémon están disponibles en Nintendo Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: No sé si este DLC sea suficiente para compensar lo mal que llegaron los videojuegos en formato estándar, pero tal vez los fanáticos lo olviden por un minuto. Con esto Pokémon no está dando a entender que la tercera versión ya es algo no posible.