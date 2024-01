Foamstars y más juegos llegan a PlayStation Plus

Con enero, a solo unas horas de llegar a su fin, PlayStation ha compartido la lista de juegos que llegarán a su servicio de suscripción durante los primeros días de febrero. En esta ocasión, uno de los grandes lanzamientos de Square Enix encabeza esta selección, y no se trata de Final Fantasy VII Rebirth.

A partir del 6 de febrero, y hasta el 3 de marzo, los usuarios de PlayStation Plus en cualquiera de sus tres suscripciones, tendrán la oportunidad de descargar Foamstars, Rollerdrome, y Steelrising, sin costo adicional. De esta lista, el más importante es Foamstars, puesto que se trata del nuevo multiplayer de Square Enix, el cual ha llegado a ser descrito como un clon de Splatoon.

Foamstars | PS4, PS5

“Presentamos Foamstars, el nuevo juego de disparos en línea 4v4. Usa espuma para construir terreno, creando superficies resbaladizas para surfear por la arena a gran velocidad, ayudar a defenderte de los ataques enemigos o crear puntos estratégicos desde donde eliminar a los oponentes. Selecciona entre un peculiar y colorido elenco de atletas y compite en múltiples modos de juego”.

Rollerdrome | PS4, PS5

“Del estudio aclamado por la crítica, Roll7, llega una experiencia de disparos en tercera persona de alto octanaje como ninguna otra. En el brutal deporte sangriento, Rollerdrome, prepárate para un combate visceral con movimientos fluidos ambientado en un evocador retrofuturo. Domina con estilo en este intenso híbrido de disparos y patinadores, donde las muertes otorgan salud y los trucos te proporcionan munición. ¿Tendrás lo necesario para convertirte en el próximo campeón de Rollerdrome?”

Steelrising | PS5

“Este juego de rol de acción está ambientado en una historia alternativa de París en la que un ejército robótico reprimió la Revolución Francesa. Lucha y explora las calles, los tejados, los barrios y los castillos como Aegis, una misteriosa obra maestra de los autómatas. Participa en luchas despiadadas e intensas contra maravillas tecnológicas que son tan complejas como implacables”.

Junto a esto, se ha revelado que los usuarios de PlayStation Plus también podrán disfrutar de trajes únicos en Fall Guys. De igual forma, te recordamos que tienes hasta el 5 de febrero para agregar A Plague Tale: Requiem, Evil West y Nobody Saves the World a tu librería de PlayStation Plus.

Por último, pero no menos importante, aquellos que cuenten con una suscripción de PlayStation Plus Premium y Deluxe, podrán disfrutar de una prueba de dos horas de Marvel’s Spider-Man 2, y todo el progreso que logres aquí se trasladará a la versión completa. En temas relacionados, surge misterioso tráiler de Marvel’s Spider-Man. De igual forma, aquí puedes ver el State of Play de hoy.

Nota del Editor:

Pese a su naturaleza de juego como servicio, Foamstars luce bastante interesante, y es un juego que, al estar disponible en PlayStation Plus, muchas personas estarán interesadas en darle una nueva oportunidad a esta nueva propiedad de Square Enix, lo interesante será ver si logra mantener una comunidad.

