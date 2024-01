Nuevo y misterioso video de Marvel’s Spider-Man

Como ya lo saben, el día de hoy se llevará a cabo un nuevo State of Play. Esta presentación tendrá una duración de 40 minutos y, más allá de Stellar Blade y Rise of the Ronin, por el momento se desconocen los anuncios que veremos esta tarde. Sin embargo, todo parece indicar que Insomniac Games podría anunciar un DLC para Marvel’s Spider-Man 2.

Por medio de sus cuentas oficiales en redes sociales, Sony compartió un pequeño video en donde podemos ver los trajes de Peter y Miles en Marvel’s Spider-Man 2 en un cuarto bastante raro, esto acompañado del mensaje “Muy Pronto”.

Por el momento se desconoce a ciencia cierta a qué se refiere este video. Sin embargo, todo parece indicar que durante el State of Play del día de hoy se dé a conocer el DLC para Marvel’s Spider-Man 2. Si bien no sabes con exactitud qué tipo de contenido nos espera, muchos han señalado que Insomniac Games estaría preparando algo similar a la expansión de The City That Never Sleeps del primer juego, pero enfocado en Carnage.

Recordemos que una de las misiones secundarias de Marvel’s Spider-Man 2 concluye con Cletus Kasady obteniendo un simbionte, y nunca más lo volvimos a ver en la campaña principal. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que este villano sea el enfoque principal del DLC. Sin embargo, el teaser que acaba de salir también presenta un par de elementos que podrían indicar una relación con el Spider-Verse.

No solo el Spider-Man de Insomniac Games aparece en Across the Spider-Verse, sino que en el juego de 2023 hay una serie de coleccionables relacionados con el multiverso. De esta forma, muchos fans creen que este DLC podría estar relacionado con Miguel O’Hara y la película de Sony.

Cualquiera que sea la dirección que Insomniac Games tome con el DLC de Marvel’s Spider-Man 2, es más que seguro que los fans estarán contentos de regresar a este universo. Ahora solo nos queda esperar a la presentación de hoy para ver qué le depara a Peter y Miles. En temas relacionados, aquí puedes ver el State of Play en vivo. De igual forma, filtración revela nuevos juegos de Spider-Man.

Nota del Editor:

Marvel’s Spider-Man 2 es uno de los mejores juegos de 2023, y sumamente divertido. Me encantaría regresar a este mundo lo más pronto posible. Mi única esperanza es que el DLC sea un contenido completo, y no tenga que esperar para que diversos capítulos estén disponibles.

Vía: Sony