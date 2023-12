Filtran imagen del cancelado The Last of Us Online

Cuando The Last of Us llegó al mercado en el 2023, este título nos ofreció un decente apartado multiplayer. De esta forma, muchos se sorprendieron cuando se reveló que la secuela no contaría con este apartado. Sin embargo, en junio de 2022 se confirmó que Naughty Dog ya estaba trabajando en un juego completamente en línea de The Last of Us. Lamentablemente, el día de ayer se dio a conocer que este proyecto había sido cancelado. Ahora, hace unos momentos, se filtró una imagen nunca antes vista de este título.

Por medio de redes sociales, Dusk Golem, famoso filtrador e insider del medio, compartió una imagen que nos da un vistazo a la pantalla de inicio de The Last of Us Online. Notablemente, la imagen confirma que este título iba a contar con un pase de temporada. Junto a esto, podemos ver a uno de los nuevos personajes. Recordemos que, pese a ser una experiencia en línea, esta entrega iba a contar con una serie de personajes completamente originales, y nos iba a dar otra mirada a este mundo post-apocalíptico.

En su comunicado oficial, Naughty Dog mencionó que The Last of Us Online fue cancelado debido a que darle soporte post-lanzamiento a este título significa consumir todos los recursos del estudio, algo con lo que no estaban dispuestos a comprometerse. De esta forma, se llegó a la difícil decisión de ponerle fin a este desarrollo de manera indefinida. Si bien no se descarta que el equipo intente algún apartado en línea en un futuro, seguramente no será tan robusto como lo planeaban hacer en esta ocasión, y sería similar a lo que vimos en el original The Last of Us.

Pese a que poco se sabía de su desarrollo, todo lo que se había filtrado no sonaba positivo. Hace un par de meses, un reportaje reveló que Bungie no estaba convencido del todo con el trabajo de Naughty Dog, por lo este proyecto fue retrasado internamente. Esta revelación comenzó una serie de rumores sobre una posible cancelación, y si bien en su momento esta información fue desmentida por el equipo, el día de ayer los planes cambiaron.

Uno de los factores que seguramente jugó un papel importante al momento de tomar esta decisión, fue la salida de Jim Ryan. El ex-CEO de SIE tenía la intención de monetizar severamente las propiedades de PlayStation por medio de diversos juegos de servicio, uno de estos era The Last of Us Online. Este camino no fue del agrado de todos, ya que algunas personas señalaron que este tipo de experiencias no iban de acuerdo con la idea de las producciones AAA a gran escala que Ryan también impulsó.

Sin embargo, con la salida de Ryan, parece que la idea de enfocarse en juegos como servicio será abandonada poco a poco. Además de The Last of Us Online, no había mucha información sobre futuros juegos como servicio por parte de PlayStation. El otro proyecto notorio es Marathon, el cual está a cargo de Bungie. Solo nos queda esperar para ver qué sucederá con PlayStation una vez que se encuentre a un sucesor adecuado para Ryan. En temas relacionados, se filtra posible fecha de lanzamiento del PS5 Pro. De igual forma, hackers filtran información sobre el juego de Wolverine y Marvel’s Spider-Man 3.

Es una decisión difícil, pero la correcta. Sostener un juego como servicio no es algo sencillo, y si una compañía desea hacer esto, tendrá que enfocarse por completo en este proyecto, algo que, claramente, no estaba en los planes de Naughty Dog. Espero que esta sea una lección para el resto de PlayStation.

Vía: VGC