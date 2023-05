Fecha del próximo PlayStation Showcase se habría filtrado

Algo con lo que están de acuerdo muchos jugadores del mundo, es que Sony ha estado bastante silencioso en cuanto a lanzamientos de videojuegos, pues por ahora solo se confirma que el único lanzado por sus estudios será Spider-Man 2. Sin embargo, este letargo podría terminar pronto debido a ciertas filtraciones que se han dado a conocer.

Mediante la plataforma de Twitter, el insider y periodista conocido como Jeff Grubb ha lanzado un calendario sobre los eventos que se avecinan en cuanto al negocio de los videojuegos. Y el primero de la lista es ni más ni menos que un PlayStation Showcase, mismo que se celebraría ni más ni menos que el próximo 25 de mayo del año en curso.

Jeff Grubb's Summer Game Mess has an update. That timing on PlayStation Showcase is right as of now. pic.twitter.com/90EmeI2xY5

— Grubb (@JeffGrubb) May 8, 2023