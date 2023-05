Zelda: Tears of The Kingdom tendrá su propio Nintendo Treehouse

Hemos llegado a la semana que posiblemente es la más importante del año en el mundo de los videojuegos, y es que el próximo viernes al fin se pone a la venta The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Juego que se perfila para ser uno de los más grandes hechos por Nintendo, y para celebrar esto, habrá un evento importante a justo horas de llegar a tiendas.

Mediante su cuenta de Twitter, la empresa anunció que estarán liberando un nuevo Nintendo Treehouse, mismo en el que vamos a ver algo de gameplay relacionado a este videojuego. Y eso indica que posiblemente parte del equipo de desarrolladores se pongan al micrófono para responder ciertas dudas, por lo que será perfecto para ver antes del estreno del juego.

Se va a celebrar el próximo 11 de mayo a las 6:45 PM del tiempo del pácifico. En cuanto a México, podremos gozar de dicha transmisión a las 7:45 PM. Esto en los canales oficiales de Nintendo,

