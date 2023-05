Zelda: Tears of The Kingdom tendrá actualización de día uno

Después de tanta espera, al fin faltan cuatro días para que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom sea lanzado en Nintendo Switch, esto con las expectativas de los fanáticos por los cielos. Y si bien se espera que la primera versión del título sea la más óptima, parece ser que se quiere tener los menores errores posibles en forma de actualización.

Se ha confirmado que habrá un parche 1.1.0 el día de salida del videojuego, algo que es común para todo producto de este tipo que se lanza en la actualidad, más que nada por temas de estabilidad. Zelda no va a ser ajeno a esto, aunque no se ha confirmado tal cual el fin del parche, pues no hay notas que Nintendo haya dado a conocer en su página oficial.

🛠 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom recebeu atualização de software para a versão 1.1.0 Aguardando notas oficiais do primeiro patch, porém provavelmente se trata de correções pic.twitter.com/lszaRcDh8e — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) May 5, 2023

El tamaño del archivo nos puede dar la noción para el servicio de esta actualización, esta es de 317 MB, por lo que como ya lo estamos augurando, puede ser solo cuestión de estabilidad del juego. Y es que se ha mencionado que se le incorporó un extra, mismo que ayudaría al rendimiento, puesto que el videojuego llevaría las capacidades de hardware al máximo.

Recuerda que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom saldrá a la venta el 12 de mayo para Switch.

Vía: Twitter

Nota del editor: Grandes son las ansías por al fin probar este videojuego, y no dudo que al menos esta semana se vaya a sentir como que pasa bastante lenta. Sin embargo, es muy posible que toda esa espera lo valga en absoluto.