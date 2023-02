Fans de Xbox dan seguimiento a jet de Sony por la compra de Activision

A día de hoy, la compra de Activision Blizzard sigue en curso sin aparentemente tener una resolución que se pueda dar pronto, y ahora, los fanáticos de Xbox han estado haciendo cosas cuestionables. Eso se debe a que estos mismos se pusieron a rastrear vuelos ejecutivos privados, y claro, algunos de ellos son ni más ni menos que de la marca Sony.

Uno de esos vuelos se ha utilizado para respaldar la teoría de una reunión entre los ejecutivos de Sony y Microsoft a principios de febrero. La información de vuelo disponible muestra un avión de la marca de PlayStation volando de Londres a Seattle, donde Xbox tiene su sede, algo que no se había dado en bastante tiempo, concretamente más de un año.

Quiénes saben de aviones han confirmado que el avión privado utilizado está registrado a nombre de Sony y es operado por la compañía para transportar a sus ejecutivos por todo el mundo, según lo informó FOSS Patents. Informantes que están siguiendo la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, y que claro, están a favor de la transacción.

HARD EVIDENCE: #Sony executives flew from London to Seattle in a Falcon 8X on February 6, presumably to negotiate #CallofDuty license with #Microsoft https://t.co/8xFsa02K58#ActivisionBlizzard #antitrust #mergers #PlayStation #Xbox

Many thanks to @g_3_r__ $ATVI pic.twitter.com/fAEO67hEms

— Florian Mueller (@FOSSpatents) February 17, 2023