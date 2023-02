Tráiler de lanzamiento de Horizon Call of The Mountain

La siguiente semana va a ser importante para los usuarios de PlayStation, eso se debe a la llegada de PS VR2, dispositivo que promete tener mucho más aprovechamiento al que llegó en su momento para PS4. Y precisamente, uno de los juegos que harán el mejor uso del aparato es Horizon Call of The Mountain, spin off de la saga creada por Guerrilla Games.

Así que para celebrar que ya casi llega a los hogares, Sony ha liberado un nuevo avance en el que se ven todos los peligros que los seguidores van a afrontar al adentrarse de nueva cuenta en este mundo lleno de peligros con adversarios robóticos. Incluso, se puede apreciar la participación de personajes conocidos que se pensaba no aparecerían.

Chécalo:

Esta es la sinopsis del juego según PlayStation:

Responde a la llamada y únete al soldado caído en desgracia de Shadow Carja, Ryas, mientras busca recuperar su honor. Horizon Call of the Mountain llegará a PlayStation VR2 el 22 de febrero. Entra en la aventura y explora tierras salvajes majestuosa y engañosamente pacíficas donde las máquinas mortales podrían acechar en cualquier esquina, experimenta sensaciones sutiles como la tensión cuando tiras de la cuerda de tu arco y ayuda a Ryas a ganar su libertad y redención investigando una nueva y misteriosa amenaza para Sundom y el mundo.

Recuerda que hay un paquete del juego junto con el PS VR2 que será lanzado el 22 de febrero.

Vía: Sony

Nota del editor: Ojalá sigan saliendo más de este tipo de experiencias a futuro, pero que no sean tan espaciadas, porque si no lo hacen la popularidad del VR2 se va a estrellar en segundos.