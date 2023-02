Hacen curioso crossover de Dragon Ball con Rápido y Furioso

Desde siempre en las tendencias se ha encontrado la franquicia de Dragon Ball, y no es novedad que tenga colaboraciones con distintas marcas, sobre todo de anime y algún producto de la vida diaria. Sin embargo, algunos fans quieren ver crossovers con películas de Estados Unidos, y eso ha llevado a un seguidor a hacer una ilustración con Fast X.

Así el artista BossLogic le ha dado al propio Sheng-Long una forma que no tenía antes, con un aura oscura, y a la vez se puede ver que en la parte de la cabeza quiere tomar forma como de un automóvil de la saga protagonizada por Vin Diesel. Incluso, en la parte de abajo se encuentra Toretto pensando en el deseo que le pedirá a las esferas del Dragón.

The Fast Saga is very much like DragonBall z, Dom becomes friends with the Villains he beats, Doms power level in every chapter goes up ridiculously, Goku is all about family (except for taking care of Gohan) and people keep coming back from the dead #FASTX pic.twitter.com/2OXHDWIyJv

— BossLogic (@Bosslogic) February 11, 2023