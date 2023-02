Pedro Pascal revela cuál es su película favorita de Star Wars

La franquicia de Star Wars evidentemente se divide en tres generaciones, pues primero se empezó con los episodios que van en medio de la historia, luego las precuelas y por último, la llegada de la nueva generación de personajes. Y eso mismo nos lleva a que cada quien tiene su cinta favorita, y recientemente, el actor Pedro Pascal ha revelado la de su preferencia.

Durante el Late Night Show de Seth Myers, el protagonista de The Mandalorian, Pedro Pascal, mencionó que su capítulo favorito de toda la saga es The Return of The Jedi, película que da cierre a la primera trilogía. Por su parte, ha expresado lo importante que fue incorporarse a una franquicia que le fue formativa, sobre todo en los temas de cine.

Acá su comentario:

Tuvo que haber un relanzamiento del primero porque siento que lo vi en el cine. Estaba traumatizado por el compactador de basura. Recuerdo claramente Star Wars: The Empire Strikes Back y finalmente conseguir entradas para Return of the Jedi , que, para ser honesto, es mi favorita. Es como si no tuviéramos permitido admitirlo.

De hecho, hablaron sobre por qué esta cinta no es la favorita de muchos, comentando que seguramente se debería a los personajes que sirvieron para ese toque de comedia durante la aventura. Efectivamente, se trata de los simpáticos pero tan despreciados Ewoks.

Recuerda que The Mandalorian temporada 3 se estrena el 1º de julio en Disney Plus.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Es un buen episodio, y sobre todo tiene ese desenlace épico en el que vemos la redención de Vader, quien al final desaparece para irse como alguien legendario.