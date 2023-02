Batman podría aparecer en la serie de El Pingüino

El año pasado, The Batman fue una de las películas que más dinero le generaron a Warner Bros., razón por la cuál al poco tiempo se confirmó una secuela con el mismo elenco de actores y también su director. Sin embargo, este mundo alterno al DCU no se queda ahí, puesto que también hay una serie planeada en cierto villano que se llevó las palmas de muchos.

Este personaje será ni más ni menos que El Pinguino, y ahora, mediante el podcast de The Hot Mic With Jeff Sneider que Robert Pattinson volvería a esta serie de alguna manera, por lo que Batman podría tener su cameo en dicho programa. Mismo que estaría entrando en producción en los próximos meses para salir al aire un tiempo después en streaming.

El programa tendrá un total de ocho capítulos y Colin Farrell repetirá su papel como el personaje, el elenco también incluye a Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O’Connell (Outer Range), y Rhenzy Feliz (Marvel’s Runaways). Se ubica un poco después de los eventos de The Batman.

Esto es lo que comenta el actor protagonista:

The Penguin comienza aproximadamente una semana después de que termine la película The Batman . Así que Gotham todavía está un poco bajo el agua. Leí el primer guión del primer episodio, y comienza con mis pies chapoteando en el agua en la oficina de Falcone. Incluso solo eso, lo leí, y dije: ‘Oh, cielos’. Es encantador. Está muy bien escrito.

Por ahora no tiene fecha de estreno, pero debería salir antes de The Batman Part II.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Sin duda debe aparecer Batman sí o sí, al menos en forma de un cameo. La verdad, yo quiero verla, dado que es un nuevo enfoque del personaje muy interesante.