Ubisoft explica por qué han cancelado varios juegos

Hace algunos días atrás salió a la luz información importante en relación a Ubisoft, misma que nos afirma que proyectos como Mario + Rabbids: Sparks of Hope no fueron el gran éxito que se esperaba. También se habló de muchos juegos cancelados por parte de la empresa de Francia, y ahora se ha abordado el tema de una vez por todas.

En el último informe con inversionistas, Yves Guillemot, abordó el tema de las cancelaciones, esto para tener un tipo de comprensión por parte de quienes le brindan dinero a los proyectos.

Aquí un fragmento de su discurso:

Hemos cancelado algunos juegos porque necesitábamos hacer espacio para otros juegos que están en desarrollo en la empresa, y eso está ayudando realmente a su progreso adecuado. Ahora sentimos que tenemos la cantidad correcta de juegos en desarrollo, sabiendo que lanzaremos muchos en el año fiscal 2024 que también dejarán espacio para los otros títulos de la compañía que están por llegar. Si miramos los próximos 24 meses, el número de juegos de la compañía bajará un poco, y eso nos dará más espacio para todos los que tenemos en camino. Dicho esto, sabemos que muchos de esos juegos también tendrán contenido posterior al lanzamiento, y esto requerirá una cierta cantidad de equipos y talentos para crearlo.

Es una explicación que no ha convencido del todo a los seguidores, puesto que podrían haber aplazado solo los juegos para después continuarlos, pero ya matar proyectos puede ser una exageración. De momento se sabe de un DLC para Mario + Rabbids, el próximo Assassin’s Creed y Skull and Bones. Por su parte, algunos temen que el remake de Prince of Persia se descarte del todo.

Vía: IGN

Nota del editor: Es una excusa un poco banal, pero lo importante es que sigan sacando juegos de forma constante. Y sobre todo que la calidad del estudio vuelva a su reputación de gran nombre.