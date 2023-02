Rumor da detalles de la nueva película japonesa de Godzilla

Actualmente la franquicia de Godzilla es una que se encuentra bajo el estatus de pausa, esto después de la película en la que pelea contra Kong. Sin embargo, dejando a un lado al Monsteverse de Warner y Legendary Pictures, hay una cinta japonesa del personaje en producción. Y si bien no se ha hablado mucho al respecto, ha surgido un nuevo rumor.

Según los nuevos rumores que giran en torno a la productora detrás de la próxima película, Toho, la cinta será una versión independiente del rey de los monstruos, lo que significa que podría ser una nueva versión que no tendrá secuelas, construcción del universo, y/o ser la continuación de la historia de Shin Godzilla. La cual llegó en el 2016 a los cines de Japón.

Entonces, esta nueva historia no sería una continuación de Shin, pero aún los fanáticos están deseosos de que se continúe la historia, dado que en su momento se quedó en una especie de gancho atractivo. Se espera un acontecimiento de gran escala que reúna al lagarto con Ultraman, Kamen Rider y hasta Neon Genesis Evangelion con los mechas.

Por ahora, no hay mucha información de la siguiente entrega para el sol naciente. Solo que estrena el 3 de noviembre del 2023.

Vía: Comicbook

Nota del editor: Francamente no estoy tan entusiasmado por la serie de Godzilla, y eso se debe a que la última película occidental no me convenció. Además, el tema de los Kaijus no es algo que realmente me llame.