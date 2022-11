Se confirma nueva película de Godzilla

Han pasado 70 años desde que Godzilla llegó a la pantalla grande, y desde entonces hemos visto a este personaje en múltiples situaciones. Sin embargo, una de sus incursiones cinematográficas más aclamadas en la memoria reciente, ha sido Shin Godzilla, producida por Toho Animation. Ahora, el día de hoy se ha revelado que esta compañía ya está trabajando en una nueva cinta del Rey de los Monstruos.

Por medio de redes sociales, se confirmó que una nueva película de Godzilla llegará a las salas de cine en Japón el próximo 3 de noviembre de 2023. Esta obra será dirigida por Takahashi Yamazaki, quien previamente trabajó en Stand by Me Doraemon 3 y Lupin III: The First.

Por el momento se desconoce si esta nueva cinta estará conectada de alguna forma con Shin Godzilla, la cual fue dirigida por Hideaki Anno, creador de Evangelion. Considerando que falta más de un año para el estreno de esta película, aún hay tiempo para que se comparta toda la información necesaria.

Recuerda, la nueva película de Godzilla se estrenará el próximo 3 de noviembre de 2023. En temas relacionados, se confirma el elenco de Godzilla vs Kings 2. De igual forma, se revelan nuevos detalles sobre el universo de Godzilla.

Nota del Editor:

Pese a que las películas occidentales de Godzilla son bastante populares, todos los fans prefieren el trabajo que se ha hecho en Japón, ya que estas cintas no se olvidan de que El Rey de los Monstruos es solo una alegoría de la destrucción y el poder de las armas nucleares, así como una excusa para criticar al gobierno de Japón por diversas razones.

Vía: Godzilla