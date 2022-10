Evento de Godzilla vs. Evangelion revelaría conexión de las franquicias

Algo que hace especial a la franquicia de Evangelion, es su constante en cuanto a peleas de seres gigantescos contra los robots que ya conocen muy bien los fanáticos del mundo del anime. Y ahora, se menciona que este universo podría tener algo de conexión con Godzilla, después de todo el reptil es un monstruo gigante que fácilmente pelearía con los Evas.

Todo salió a la luz hace días cuando Godzilla desafió a Evangelion en batalla. Esto en cuanto a una máquina de pachinko. Uno de sus últimos teasers llega a sugerir que el mundo de Evangelion es el mismo que dio la bienvenida a Godzilla hace tiempo. Por lo que no sería extraño luego ver un crossover que vaya aún más allá en forma de anime.

apparently the english subs suggest that evangelion takes place in the same universe as shin godzilla, but just years after

i keep telling people that shin godzilla is just a live action evangelion movie but now it's just confirmed by a fucking pachinko game?? https://t.co/pjDnMLJpkz

— gus 🎃 (@EmmArrGus) October 17, 2022