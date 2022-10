Nintendo Switch: los 5 mejores juegos retro para esta gran consola

La consola Nintendo Switch renovó el mercado de las portátiles con una presentación novedosa y una condición híbrida. Todo gracias al excelente control Nintendo Switch que permite una jugabilidad sin límites para divertirnos durante horas.

Uno de los atractivos más interesantes de la consola es su capacidad de correr juegos retro como pueden ser los de Super Nintendo o Family. Esto la vuelve muy atractiva para los amantes de la empresa, pero ¿qué juegos están disponibles?

A continuación, presentamos una lista con cinco de los mejores juegos retros que podemos disfrutar en la Nintendo Switch.

Con este título clásico de Capcom podremos sacarle el máximo provecho al control para Nintendo Switch. En la historia que nos presenta, manejaremos a Sir Arthur, un honorable caballero que debe enfrentarse a muertos vivientes, esqueletos y diversas criaturas.

Todo esto para llevar adelante su noble misión de rescatar a la princesa. Horas de diversión asegurada que podemos revivir en la maravillosa consola portátil de Nintendo.

En este caso, mencionamos un clásico de beat’em up de los arcade, el Double Dragon. Una maravilla de jugabilidad que nos permitirá ir derrotando enemigos sin parar. Desde hace algunos años, está disponible entre los videojuegos de Nintendo online para Switch.

Una novedad realmente interesante es el modo multijugador que incorpora esta versión, con la que podremos hacer uso del control de Nintendo Switch junto a un amigo. Solo será cuestión acabar con los enemigos que se crucen en nuestro camino.

Seguimos con la acción, esta vez en plan de ciencia ficción, con un clásico de SNES para probar todo lo que puede brindarnos el control Nintendo Switch. En Super Metroid personificamos a Samus Aran mientras se enfrenta a múltiples peligros en planetas extraños.

Super Metroid tiene un gran diseño, tanto en lo técnico como en lo sonoro, considerando su lanzamiento en 1994. Por lo que será un placer jugarlo en nuestra consola portátil Switch dónde y cuándo queramos.

4. The Legend of Zelda: A Link to the Past