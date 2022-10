Nintendo busca compensar a los fans de Switch Sports por el cierre de servidores

Uno de los juegos que dio alegrías y decepciones por igual es Nintendo Switch Sports, el cual supone el regreso de la querida saga de deportes de la compañía, mismo que al parecer llegó carente de contenido. Y ahora, el fin de semana estuvo en boca de todos, pues sus servidores cerraron de forma inesperada, algo que preocupó a los pocos fans.

Concretamente, se detectó un bug que obligó a la empresa a poner los servidores en mantenimiento, por lo que hasta el día de hoy no se ha arreglado, pero se estima que el 18 de octubre todo debería marchar como antes. Incluso, la compañía estipula que los usuarios frecuentes y no tan frecuentes, tendrán una compensación por la ausencia de servidores.

Una de las compensaciones para los usuarios, es que para quienes tengan activo el Switch Online, van a tener la posibilidad de ver ampliada su membresía una semana más debido a los acontecimientos. También van a activar un multiplicador de puntos, el cual va a estar activo desde el 18 de octubre hasta el 3 de noviembre, para que los usuarios recuperen el tiempo.

No está de más comentar, que se espera para finales de año la implementación del Golf, deporte que ya se encontraba en otros juegos de deporte de Nintendo, y que por alguna razón no llegó con el lanzamiento de este juego. Aún no tiene una fecha en concreto para su aparición, pero la empresa ha dejado claro que su adición no tiene ningún costo.

Recuerda que Nintendo Switch Sports está disponible en Switch.

Vía: Nintendo