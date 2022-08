Godzilla vs. Kong 2 confirma su elenco e historia

El año pasado la película que fue todo un suceso a nivel mundial fue ni más ni menos que Godzilla vs. Kong, la cual generó bastante dinero para Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures. Razón por la cual, se tenía que poner las manos a la obra para una secuela que ya está confirmada, y ahora se han revelado más detalles en torno a su elenco e historia.

El director Adam Wingard regresará detrás de la cámara dará la bienvenida a los miembros del elenco que regresan, estos son Rebecca Hall, Brian Tyree Henry y Kaylee Hottle. En cuanto a los nuevos, tenemos a Dan Stevens, Fala Chen ( Shang Chi and the Legend of the Ten Rings ), Alex Ferns ( The Batman ) y Rachel House ( Hunt for the Wilderpeople , Thor: Ragnarok ).

La película aún no tiene título pero está siendo escrita por Terry Rossio ( Piratas del Caribe), Jeremy Slater ( Moon Knight ) y Simon Barrett ( You’re The Next).

Respecto a la historia, se informa que sigue el enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura completamente nueva, que enfrenta a los monstruos contra una amenaza desconocida para el mundo. Se profundizará en las historias de los titanes, sus orígenes y los misterios de la Isla Calavera.

Se estima que el estreno se lleve a cabo el próximo 15 de marzo de 2024.

Vía: ComicBook