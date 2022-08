The Umbrella Academy tendrá cuarta temporada

Durante la temporada tres de The Umbrella Academy, muchos fans tuvieron sentimientos encontrados por la trama y el destino de algunos personajes importantes de la querida franquicia de Netflix. Y si bien, no terminó como todos esperaban, se confirmó que habrá una cuarta entrada para que la historia siga su rumbo que tanto ha enganchado a propios y extraños.

Mediante una publicación de Twitter oficial de la cuenta de la serie, se confirmó la llegada de la cuarta temporada, pero eso no es todo, dado que también se dejó en claro que será la última para la serie. Eso significa, que las inconsistencias elaboradas para los capítulos más recientes, podrían tener una especie de redención por parte de los escritores en turno.

Family meeting, Brellies: We're going on a fourth and final adventure. ☂️🖤 pic.twitter.com/0zOYDb6Jwm

— Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) August 25, 2022