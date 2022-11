Bob Odenkirk podría tener un papel secreto en la serie de Wonder Man

Para quienes no tengan mucha idea, Marvel Studios se encuentra trabajando en una serie dirigida a Wonder Man, misma que poco a poco va creciendo en cuanto a producción y reuniendo a sus estrellas. Y ahora, se empieza a mencionar que uno de los grandes invitados a la fiesta podría incluir al protagonista de Better Call Saul, Bob Odenkirk.

Se supo a principios de esta semana que Yahya Abdul-Mateen II ha sido seleccionado para el papel principal de Simon Williams, también conocido como Wonder Man. También la serie traerá de regreso a Ben Kingsley como Trevor Slattery, quien se reúne con el director Destin Daniel Cretton. Será producida por Guest y Cretton. Con las pistas todo lleva a creer que la serie se centrará en gran medida en la carrera actoral de Simon Williams.

La fuente de los medios solo menciona que Bob Odenkirk es el actor que la producción quiere para un papel especial. No se sabe nada más sobre el papel. Pero según la historia de los cómics, Neal Saroyan, que es el agente de Simon William en los cómics, encaja perfectamente.

Neal Saroyan se presentó por primera vez en Wonder Man # 1 como agente de William. Aunque los agentes y gerentes son diferentes, a la población en general no le importaría si fueran intercambiados. Eso significa que Bob quedaría perfecto para el puesto.

Por ahora no se tiene fecha concreta para el estreno de esta serie.

Vía: The Illuminerdi