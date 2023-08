Fallece Mark Margolis a los 83 años

Mark Margolis, el actor trotamundos que entregó una actuación imponente como el vengativo narcotraficante Hector Salamanca, un hombre de pocas palabras y una campana, en Breaking Bad y Better Call Saul, ha fallecido. Tenía 83 años. Margolis murió el jueves en el Hospital Mount Sinai de la ciudad de Nueva York tras una breve enfermedad, anunció su hijo, el actor y CEO de Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis.

Protegido de Stella Adler, quien también hacía el trabajo doble como asistente personal de la legendaria maestra de actuación, Margolis también se destacó como el matón boliviano Alberto the Shadow en Scarface de Brian De Palma (1984); como el dueño de voz ronca, el Sr. Shickadance, buscando el alquiler en Ace Ventura: Detective de Mascotas (1994); y, de 1998 a 2003, como el jefe de la mafia con VIH, Antonio Nappa, en la serie de HBO, Oz. El nativo de Filadelfia interpretó a un envejecido profesor de matemáticas para Darren Aronofsky en Pi (1998), luego apareció en las siguientes cinco películas del cineasta: como el tipo que sigue vendiendo el televisor de la Sra. Goldfarb (Ellen Burstyn) en Requiem for a Dream (2000); como un sacerdote en The Fountain (2006); como el casero de Randy “The Ram” Robinson (Mickey Rourke) en El Luchador (2008); como un mecenas de ballet en Black Swan (2010); y como un “ángel caído” en Noah (2014).

Cuando se le preguntó en una entrevista en 2012 por qué Aronofsky seguía contratándolo, él respondió en tono de broma:

“¡Él piensa que tiene una obligación! Comencé con él en su primera película, la película de $60,000, Pi, cuando era desconocido. Lo perseguí durante tres meses porque seguía mintiéndome sobre cuándo recibiría mi dinero. Finalmente amenacé con llamar a su madre, que era la encargada de catering en la película. Entonces finalmente me pagó”.

Margolis, que no hablaba español, hizo su primera aparición como Héctor “Tio” Salamanca en Breaking Bad de Vince Gilligan en marzo de 2009, en el segundo episodio de la segunda temporada del drama de AMC. Exenforcer del jefe del crimen mexicano Don Eladio (Steven Bauer), su personaje está paralizado y solo puede comunicarse usando expresiones faciales y una campana de latón sujetada a su silla de ruedas.

En el espectacular final de la cuarta temporada, “Cara a cara“, que se emitió en octubre de 2011, Salamanca se venga del narcotraficante Gus Fring (Giancarlo Esposito) como parte de una misión suicida, y recibió una nominación al Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2012. (Héctor Salamanca incluso tuvo su propio sitio web de homenaje).

A partir de 2016, con la segunda temporada del preludio de Breaking Bad, Better Call Saul, Margolis tuvo una segunda oportunidad de interpretar a Salamanca como un hombre más joven, antes de quedar incapacitado.

“Venía solo a Breaking Bad solo por lo que sabía, por ese episodio, pero no se puede prever el gusto, y los fanáticos se encariñaron conmigo”, dijo. “Alguien me preguntó recientemente: ‘¿Cómo lograste interpretar a un tipo tan horrible?’ y respondí: ‘¿Has hablado con mis amigos? Te dirán que soy bastante miserable para empezar'”.

Margolis nació en una familia judía en Filadelfia el 26 de noviembre de 1939. Su madre, Fanya, era decoradora y trabajaba para una compañía de papel tapiz y hacía muchas pinturas, y su padre, Isidore, era trabajador de una fábrica.

Tomó su primera clase de actuación a los 14 años y, después de un año en la Universidad de Temple, se mudó a Nueva York y estudió teatro con Adler en The Actors Studio (se convirtió en miembro de por vida).

“Mi primera impresión de ella fue: ‘Si Dios es una mujer, ella es él'”, le dijo a Eric Broadbent en una entrevista Inside the Gilliverse en 2020. “Era más grande que la vida. Todo lo que sé [sobre actuación] proviene de Stella”.

A cambio de clases, sirvió como asistente personal de Adler durante casi tres años, consiguiéndole taxis, llevándole comestibles a su apartamento frente al Museo Metropolitano de Arte y cuidando abrigos de los invitados cuando ella organizaba una fiesta.

“Tenía una verdadera fascinación por ella”, le dijo a The Observer en 2012. “Tenía 19 años y ella tenía 60. Eso fue lo que me atrajo”.

Margolis luego estudió con el rival de Alder, Lee Strasberg, durante aproximadamente un año, pero se alejó de la actuación y tuvo problemas para llegar a fin de mes. Administraba una cafetería en MacDougal Street en Greenwich Village.

“Solía dejar que Richie Havens se sentara allí toda la noche, incluso si no tenía dinero, porque me encantaba escuchar su música”, dijo en 2016.

Construía instalaciones artísticas teatrales y llevaba cúpulas geodésicas a colegios de todo el país.

Finalmente, hizo su debut en pantalla como un pasajero de avión malhumorado en la clasificación X The Opening of Misty Beethoven (1976), luego tuvo papeles pequeños en Going in Style (1979), Dressed to Kill de De Palma (1980) y Arthur (1981) antes de que su desagradable Alberto fuera asesinado por Tony Montana de Al Pacino en Scarface.

“Soy solo un actor trotamundos”, dijo una vez. “Para decir la verdad, seis meses después de Scarface, tuve que aceptar un trabajo con un amigo de desarrollo inmobiliario por unos meses para salir adelante”.

Margolis tuvo un papel recurrente de 1985 a 1989 como el experto en vigilancia Jimmy en el drama criminal de CBS The Equalizer, protagonizado por Edward Woodward.

Su personaje en Ace Ventura de Jim Carrey lleva el nombre de un casero real que el director Tom Shadyac tuvo una vez. Para el Sr. Shickadance,

“Querían una voz como la de algo sacado de El Exorcista“, dijo. “Nunca había visto El Exorcista, pero supuse que era eso”.

Para interpretar al silencioso Salamanca, Margolis dijo que tomó señales de su difunta suegra, Shirley.

“Ella estuvo en una residencia de ancianos durante muchos años en Florida, trágicamente, después de sufrir un derrame cerebral”, dijo. “Solíamos visitarla y no podía hablar. Pero se emocionaba cuando entrábamos a la habitación y el lado izquierdo de su boca siempre hacía estas contorsiones donde los labios se salían, casi como si estuviera masticando tabaco. Así que un poco robé eso de ella. Siempre digo que el papel es un homenaje a Shirley, que en realidad fue una bailarina de Earl Carroll Follies en la década de 1930”.

Margolis dijo que Gilligan lo llamó por teléfono para decirle que iban a matar a Héctor en Breaking Bad, pero que “se divertiría mucho haciéndolo”.

Su trayectoria también incluyó películas como The Cotton Club (1984), The Secret of My Success (1987), 1492: Conquest of Paradise (1992), I Shot Andy Warhol (1996), Absolute Power (1997), The Thomas Crown Affair (1999), End of Days (1999), The Tailor of Panama (2001), Hardball (2001), Gone Baby Gone (2007), Defiance (2008) y Stand Up Guys (2012), y programas de televisión como Santa Barbara, Law & Order, Californication, Person of Interest, American Horror Story y The Affair.

Además de su hijo y su esposa, Heide, los sobrevivientes de Margolis incluyen a su esposa, Jacqueline, con quien se casó en junio de 1962; nietos Ben, Aidan y Henry; y su hermano y su esposa, Jerome y Ann. Vivió durante años en Tribeca.

En lugar de enviar flores, se pueden hacer donaciones a la Fundación para la Investigación de la Diabetes Juvenil.

En su entrevista con The Observer, Margolis dijo que los fanáticos que conoció en la calle “piensan que soy una especie de tipo rico, que todos en las películas están ganando el tipo de dinero que gana Angelina Jolie”, explicó. “No se dan cuenta de que la mayor parte de mi vida ha sido una lucha”.

Vía: The Hollywood Reporter

Nota del editor: Gran actor, se le va a extrañar. Margolis siempre habló de la realidad de cómo viven y consiguen trabajo los actores que no están en la lista A. Todos piensan que cualquier actor gana millones y esto no es cierto. Lo bueno es que parece que tuvo una vida plena.